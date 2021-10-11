Подозреваемого в получении взятки члена Комиссии по азартным играм отстранили от должности

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отстранил от должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Его подозревают в получении взятки на сумму в 90 тысяч долларов .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Отмечается, что апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора САП и отстранила от занимаемой должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Напомним, исполняющего обязанности главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей 20 августа задержали при получении взятки на сумму 90 тысяч долларов. Он требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Отметим, 22 августа суд постановил взять его под стражу с возможностью внести залог в 5 млн гривен.