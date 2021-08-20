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Члена комиссии по азартным играм задержали при получении взятки

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Пятница 20 августа 2021 21:19
Члена комиссии по азартным играм задержали при получении взятки Фото: Члена комиссии по азартным играм задержали при получении взятки (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

САП И НАБУ разоблачили на получении взятки действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Неправомерная выгода составила 90 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.

И.о. главы комиссии по регулированию азартных игр и лотерей задержали "на горячем". Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Члена комиссии задержали в порядке 208 УПК Украины, предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

"Для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП разработало и осуществило комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов под прикрытием", - говорится в сообщении.

"Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы", - говорится в сообщении.

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