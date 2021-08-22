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Попался на взятке. Члена Комиссии по азартным играм взяли под стражу

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Киев, Воскресенье 22 августа 2021 23:35
Попался на взятке. Члена Комиссии по азартным играм взяли под стражу Фото: члена Комиссии по азартным играм взяли под стражу за взятки (ssu.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Обвиняемого в получении взятки члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей взяли под стражу. Возможна альтернатива в виде внесения залога 5 млн. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал НАБУ.

О подозрении должностному сообщили 21 августа, его действия квалифицированы по ч.4 ст.368 УК Украины.

20 августа НАБУ и САП задержали члена Комиссии при получении 90 тысяч долл. США. Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Напомним, что ранее члена комиссии по азартным играм задержали при получении взятки.

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НАБУ
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