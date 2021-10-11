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Підозрюваного в отриманні хабара члена Комісії з азартних ігор відсторонили від посади

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 19:03
Підозрюваного в отриманні хабара члена Комісії з азартних ігор відсторонили від посади Фото: обвинуваченого в отриманні хабара члена Комісії з азартних ігор відсторонили від посади (facebook.com/sap.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відсторонив від посади члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Його підозрюють в отриманні хабаря на суму в 90 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Відзначається, що апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП і відсторонила від займаної посади члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

"Термін відсторонення визначено в рамках досудового розслідування", - уточнили в САП.

Нагадаємо, виконавця обов'язків голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей 20 серпня затримали при отриманні хабаря на суму 90 тисяч доларів. Він вимагав гроші за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Зазначимо, 22 серпня суд постановив взяти його під варту з можливістю внести заставу в 5 млн гривень.

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