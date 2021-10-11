Підозрюваного в отриманні хабара члена Комісії з азартних ігор відсторонили від посади

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відсторонив від посади члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Його підозрюють в отриманні хабаря на суму в 90 тисяч доларів .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Відзначається, що апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП і відсторонила від займаної посади члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Нагадаємо, виконавця обов'язків голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей 20 серпня затримали при отриманні хабаря на суму 90 тисяч доларів. Він вимагав гроші за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Зазначимо, 22 серпня суд постановив взяти його під варту з можливістю внести заставу в 5 млн гривень.