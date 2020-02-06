Стали известны подробности поджога авто журналистки во Львове

Фото: сгоревший автомобиль (lv.npu.gov.ua)

Задержанный - гражданин Украины, зарегистрирован в Каменец-Подольском

Подозреваемый в поджоге автомобиля львовской журналистки является 19-летним студентом "Львовской политехники". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что 19-летний студент "Львовской политехники" учится на бюджете на первом курсе по специальности "строительство и гражданская инженерия".

"Еще пол года назад лицо с таким именем искало работу по специальностям - инженер-проектировщик, администратор и переводчик в брачное агентство с запрашиваемой зарплатой в 10-15 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Известно, что в ночь совершения преступления поджигатель несколько раз переодевался, что затруднило его поиск. Но на седьмой день после поджога его нашли в Одессе.

"Он увидел, что после совершения им этого события оно получило огласку, резонанс. Он испугался и срочно уехал в Одессу для того, чтобы скрыться от правоохранителей. Более того, он неоднократно менял одежду, еще находясь во Львове. Но испугался, уехал в Одессу. И в одном из отелей снимал там номер", - сказал первый заместитель прокурора Львовской области Олег Капитула.

Отметим, что задержанный - гражданин Украины, зарегистрирован в Каменец-Подольском.

Напомним, в ночь на 30 января в Львове неизвестный поджег "Мицубиси Кольт" журналистки возле ее дома. Полиция открыла уголовное дело по факту поджога авто местной журналистки. Сообщалось, что правоохранители проверяет версию поджога из-за профессиональной деятельности.

Как сообщало РБК-Украина, полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки.