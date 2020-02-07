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Підозрюваного у підпалі авто львівської журналістки відправили під домашній арешт

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 18:55
Підозрюваного у підпалі авто львівської журналістки відправили під домашній арешт
Фото: згорілий автомобіль (lv.npu.gov.ua)

Підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом

Підозрюваного у підпалі автомобіля львівської журналістки, 19-річного студента "Львівської політехніки", взяли під домашній арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що 7 лютого, Галицький районний суд обрав міру запобіжного заходу 19-річному студенту, якого підозрюють у підпалі авто, а саме він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Раніше стали відомі подробиці підпалу авто журналістки у Львові. Підозрюваний виявився 19-річним студентом "Львівської політехніки". За словами першого заступника прокурора Львівської області Олега Капітули, підозрюваний побачив, що після вчинення ним цієї події вона набула розголосу, резонансу. Він злякався і терміново поїхав в Одесу для того, щоб сховатися від правоохоронців. Більш того, він неодноразово змінював одяг, ще перебуваючи у Львові. Але злякався, - поїхав до Одеси. І в одному із готелів знімав там номер.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив "Міцубісі Кольт" журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу авто місцевої журналістки. Повідомлялося, що правоохоронці перевіряють версію підпалу через професійну діяльність.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція Львівської області затримала підозрюваних у підпалі автомобіля львівської журналістки.

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