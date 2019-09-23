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Подозреваемого в нападении на Найема задержали, - адвокат

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В 18:00 будет судебное заседание

Одного из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема Магомед-Амин Саитова задержала полиция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Массе Найема.

Сообщается, что его задержали и сегодня в 18:00 будет судебное заседание.

"Моя информация подтвердилась. Нападающий на моего брата, Саитов Магомед-Амина, сейчас находится в Украине. Его задержали и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранное меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Добавим, что судебное заседание будет происходить на улице Дегтяревская, 31а, а судья Циктич Виталий Михайлович.

Напомним, адвокат сообщил, что один из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема Магомед-Амин Саитов, который ударил Мустафу Найема 30 апреля 2018 года, уже находится в Украине. Отметим, что каким образом человек пересек границу Украины неизвестно.

Как сообщало РБК-Украина, нападение на Найема произошло 30 апреля 2018 года возле Бессарабского рынка в центре Киева. По словам самого депутата, перед дракой была словесная перепалка с неизвестными после того, как он принципиально не уступил дорогу на своем автомобиле. Одному из участников нападения удалось сбежать в Азербайджан. Нардеп получил в том числе перелом челюсти.

Впоследствии Азербайджан отказал в экстрадиции Магомеда-Амина Саитова, который является одним из подозреваемых. Позже украинский суд отпустил его под под личное обязательство.

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