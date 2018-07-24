Нападение на Найема: Азербайджан отказал в экстрадиции Саитова

Расследование ведет Национальная полиция

Андрей Лысенко сообщил, что Азербайджан отказал в экстрадиции подозреваемого в нападении на народного депутата от БПП Мустафу Найема Магомеда-Амина Саитова. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.



"Официальный ответ, который мы получили - это отказ. Дальше продлится расследование, однако расследование ведет не прокуратура, а Национальная полиция" , - сообщил Лысенко.

Напомним, нападение на Найема было совершено 30 апреля. 8 мая Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила Азербайджану запрос на экстрадицию Магомеда-Амина Саитова, которого подозревают в нападении на Найема.

11 мая Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения одному из подозреваемых в нападении гражданину Украины Ахмеду Абубакаровичу Саитову в связи с непоступлением материалов в суд.