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Напавший на Найема вернулся в Украину, - адвокат

Новости » Общество    23.09.2019 - 16:53
Напавший на Найема вернулся в Украину, - адвокат
Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)

Саитов Магомед уже находится в Украине, - адвокат

Один из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема Магомед-Амин Саитов, которого разыскивала полиция, находится в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Массе Найема.

По информации адвоката, Саитов Магомед, который ударил Мустафу Найема 30 апреля 2018 года, уже находится в Украине.

"18 февраля 2019 года, через 10 месяцев после нападения, нам официально стало известно, что Саитов Магомед наконец есть в учете Генерального секретариата МОКП-Интерпол с красной карточкой, то есть с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину", - говорится в сообщении.

Отметим, что каким образом человек пересек границу Украины неизвестно. Как и то, почему молчит полиция и прокуратура.

Напомним, нападение на Найема произошло 30 апреля 2018 года возле Бессарабского рынка в центре Киева. По словам самого депутата, перед дракой была словесная перепалка с неизвестными после того, как он принципиально не уступил дорогу на своем автомобиле. Одному из участников нападения удалось сбежать в Азербайджан. Нардеп получил в том числе перелом челюсти.

Впоследствии Азербайджан отказал в экстрадиции Магомеда-Амина Саитова, который является одним из подозреваемых. Позже украинский суд отпустил его под под личное обязательство.

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