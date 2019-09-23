Підозрюваного в нападі на Найєма затримали, - адвокат

Одного з нападників на екс-нардепа Мустафу Найєма Магомет-Амін Саїтова затримала поліція. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Масі Найєма.

Зазначається, що його затримали і сьогодні в 18:00 буде судове засідання.

"Моя інформація підтвердилася. Нападник на мого брата, Саїтов Магомед-Аміна, зараз перебуває в Україні. Його затримали і сьогодні в 18:00 буде судове засідання за клопотанням прокуратури міста Києва про застосування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що судове засідання буде відбуватися на вулиці Дегтярівська, 31а, а суддя Циктіч Віталій Михайлович.

Нагадаємо, адвокат повідомив, що один з нападників на екс-нардепа Мустафу Найєма Магомет-Амін Саїтов, який ударив Мустафу Найєма 30 квітня 2018 року, вже знаходиться в Україні. Зазначимо, що яким чином чоловік перетнув кордон України, невідомо.

Як повідомляло РБК-Україна, напад на Найєма відбулося 30 квітня 2018 року біля Бессарабського ринку в центрі Києва. За словами самого депутата, перед бійкою була словесна перепалка з невідомими після того, як він принципово не поступився дорогою на своєму автомобілі. Одному з учасників нападу вдалося втекти в Азербайджан. Нардеп отримав у тому числі перелом щелепи.

Згодом Азербайджан відмовив в екстрадиції Магомеда-Аміна Саїтова, який є одним з підозрюваних. Пізніше український суд відпустив його під особисте зобов'язання.