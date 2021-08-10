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За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета внесли залог

Автор: Олег Черныш

Во вторник, 10 августа, за главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна внесли залог в размере почти 3 млн гривен. Его подозревают в получении взятки в размере более 1 млн гривен.

Об этом РБК-Украина сказала представитель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.

"Сегодня за голову Харьковского облсовета залог внесен в размере 2 996 400 гривен. Залог внесло лицо, фамилию которого мы не можем разглашать", - рассказала Чемерис.

Напомним, 4 августа Артуру Товмасяну вручили подозрение о получении взятки в размере более 1 млн гривен.

Отметим, до этого в рамках этого дела подозрение получил первый заместитель главы Харьковского облсовета. Его арестовали, но он вышел из изолятора под залог.

Также правоохранители арестовали сообщника первого заместителя главы Харьковского облсовета.

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Харьков