Дело о миллионной взятке: замглавы Харьковского облсовета вышел под залог
В так называемом деле о миллионной взятке все задержанные фигуранты вышли под залог. В том числе, замглавы Харьковского областного совета.
Об этом РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
"Да, за заместителя главы Харьковского облсовета внесен определенный судом залог. Внесен вчера, и он уже вышел из СИЗО", - сообщила она.
Она также уточнила, что за его сообщника - адвоката - тоже внесли залог, и он вышел из-под стражи.
Напомним, на прошлой неделе заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника задержали на взятке, в НАБУ не разглашают имен фигурантов.
По данным следствия, они требовали взятку в размере более 1 млн гривен от директора одного из коммунальных предприятий за то, чтобы тот остался на посту. Адвокат, по мнению НАБУ, был посредником.