ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дело о миллионной взятке: замглавы Харьковского облсовета вышел под залог

Новина українською →
Киев, Четверг 29 июля 2021 16:59
Дело о миллионной взятке: замглавы Харьковского облсовета вышел под залог Фото: задержанный замглавы Харьковского облсовета (facebook.com/sap.gov.ua)
Автор: Олег Черныш

В так называемом деле о миллионной взятке все задержанные фигуранты вышли под залог. В том числе, замглавы Харьковского областного совета.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Да, за заместителя главы Харьковского облсовета внесен определенный судом залог. Внесен вчера, и он уже вышел из СИЗО", - сообщила она.

Она также уточнила, что за его сообщника - адвоката - тоже внесли залог, и он вышел из-под стражи.

Напомним, на прошлой неделе заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника задержали на взятке, в НАБУ не разглашают имен фигурантов.

По данным следствия, они требовали взятку в размере более 1 млн гривен от директора одного из коммунальных предприятий за то, чтобы тот остался на посту. Адвокат, по мнению НАБУ, был посредником.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков коррупция облсовет
NEWS
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра: где будут грозы
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра: где будут грозы
DAILY
Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так