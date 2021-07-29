Дело о миллионной взятке: замглавы Харьковского облсовета вышел под залог

В так называемом деле о миллионной взятке все задержанные фигуранты вышли под залог. В том числе, замглавы Харьковского областного совета.

"Да, за заместителя главы Харьковского облсовета внесен определенный судом залог. Внесен вчера, и он уже вышел из СИЗО", - сообщила она.

Она также уточнила, что за его сообщника - адвоката - тоже внесли залог, и он вышел из-под стражи.