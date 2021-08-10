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За підозрюваного в корупції голову Харківської облради внесли заставу

Автор: Олег Черниш

У вівторок, 10 серпня, за голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна внесли заставу в розмірі майже 3 млн гривень. Його підозрюють в отриманні хабара у розмірі понад 1 млн гривень.

Про це РБК-Україна сказала представник Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.

"Сьогодні за голову Харківської облради заставу внесено в розмірі 2 996 400 гривень. Заставу внесла особа, прізвище якої ми не можемо розголошувати", - розповіла Чемерис.

Нагадаємо, 4 серпня Артуру Товмасяну вручили підозру про отримання хабара у розмірі понад 1 млн гривень.

Зазначимо, до цього в рамках цієї справи підозру отримав перший заступник голови Харківської облради. Його заарештували, але він вийшов з ізолятора під заставу.

Також правоохоронці заарештували спільника першого заступника голови Харківської облради.

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Харків