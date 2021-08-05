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Главе Харьковского облсовета избрали меру пресечения в виде залога почти в 3 млн гривен

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Киев, Четверг 05 августа 2021 18:37
Главе Харьковского облсовета избрали меру пресечения в виде залога почти в 3 млн гривен Фото: Артур Товмасян, глава Харьковского облсовета (facebook.com artur tovmasiian)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну меру пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен. Он обязан внести эту сумму в течение 5 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

"Суд постановил: ходатайство детективов (НАБУ - ред.) удовлетворить, избрать меру пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен. В течение 5 дней он обязан внести залог", - сказала судья ВАКС.

Также суд наложил на Товмасяна ряд обязательств. Среди них: являться в суд по первому вызову, не выезжать из Харьковской области и сдать загранпаспорта.

"Срок действия обязанностей определить на 2 месяца - до 5 октября 2021", - добавила судья.

Напомним, 4 августа Артуру Товмасяну вручили подозрение о получении взятки в размере более 1 млн гривен.

Отметим, до этого в рамках этого дела подозрение получил первый заместитель главы Харьковского облсовета. Его арестовали, но он вышел из изолятора под залог.

Также правоохранители арестовали сообщника первого заместителя главы Харьковского облсовета.

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