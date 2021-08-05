Главе Харьковского облсовета избрали меру пресечения в виде залога почти в 3 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну меру пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен. Он обязан внести эту сумму в течение 5 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

"Суд постановил: ходатайство детективов (НАБУ - ред.) удовлетворить, избрать меру пресечения в виде залога в размере 2,9 млн гривен. В течение 5 дней он обязан внести залог", - сказала судья ВАКС. Также суд наложил на Товмасяна ряд обязательств. Среди них: являться в суд по первому вызову, не выезжать из Харьковской области и сдать загранпаспорта. "Срок действия обязанностей определить на 2 месяца - до 5 октября 2021", - добавила судья.