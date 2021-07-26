Дело о миллионной взятке: сообщника чиновника Харьковского облсовета арестовали

Задержанному на взятке сообщнику заместителя председателя Харьковского облсовета избрали меру пресечения. Его взяли под стражу с возможностью выхода под залог.

"Выбрана мера пресечения адвокату - сообщнику заместителя председателя Харьковского облсовета, которого вместе с чиновником разоблачили на вымогательстве и получении 1 млн 150 тысяч гривен неправомерной выгоды от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности",- говорится в сообщении.

Согласно решению суда, к адвокату применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 20.09.2021.

Также суд определил подозреваемому залог в размере 713 700 гривен, в случае внесения которой на адвоката будет возложен ряд процессуальных обязанностей.