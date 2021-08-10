За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета внесли залог

Во вторник, 10 августа, за главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна внесли залог в размере почти 3 млн гривен. Его подозревают в получении взятки в размере более 1 млн гривен.

Об этом РБК-Украина сказала представитель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.

"Сегодня за голову Харьковского облсовета залог внесен в размере 2 996 400 гривен. Залог внесло лицо, фамилию которого мы не можем разглашать", - рассказала Чемерис.