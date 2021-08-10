ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

За підозрюваного в корупції голову Харківської облради внесли заставу

Новость на русском →
Вівторок 10 серпня 2021 16:43
За підозрюваного в корупції голову Харківської облради внесли заставу Фото: Артур Товмасян, голова Харківської облради (facebook.com artur tovmasiian)
Автор: Олег Черниш

У вівторок, 10 серпня, за голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна внесли заставу в розмірі майже 3 млн гривень. Його підозрюють в отриманні хабара у розмірі понад 1 млн гривень.

Про це РБК-Україна сказала представник Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.

"Сьогодні за голову Харківської облради заставу внесено в розмірі 2 996 400 гривень. Заставу внесла особа, прізвище якої ми не можемо розголошувати", - розповіла Чемерис.

Нагадаємо, 4 серпня Артуру Товмасяну вручили підозру про отримання хабара у розмірі понад 1 млн гривень.

Зазначимо, до цього в рамках цієї справи підозру отримав перший заступник голови Харківської облради. Його заарештували, але він вийшов з ізолятора під заставу.

Також правоохоронці заарештували спільника першого заступника голови Харківської облради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
На Донбасі поранили трьох українських військових
На Донбасі поранили трьох українських військових
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності