За підозрюваного в корупції голову Харківської облради внесли заставу
У вівторок, 10 серпня, за голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна внесли заставу в розмірі майже 3 млн гривень. Його підозрюють в отриманні хабара у розмірі понад 1 млн гривень.
Про це РБК-Україна сказала представник Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.
"Сьогодні за голову Харківської облради заставу внесено в розмірі 2 996 400 гривень. Заставу внесла особа, прізвище якої ми не можемо розголошувати", - розповіла Чемерис.
Нагадаємо, 4 серпня Артуру Товмасяну вручили підозру про отримання хабара у розмірі понад 1 млн гривень.
Зазначимо, до цього в рамках цієї справи підозру отримав перший заступник голови Харківської облради. Його заарештували, але він вийшов з ізолятора під заставу.
Також правоохоронці заарештували спільника першого заступника голови Харківської облради.