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Подозрение на коронавирус в Нежине: госпитализированная не была за границей

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 15:37
Подозрение на коронавирус в Нежине: госпитализированная не была за границей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У женщины нет загранпаспорта

Женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус в Нежине (Черниговская область), никогда не была за границей и не имеет загранпаспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, после госпитализации женщины, правоохранители начали устанавливать всех возможных контактных лиц, в ходе чего обнаружили, что женщина никогда не была за границей и не имеет загранпаспорта. Однако пациентка утверждала, что три дня назад вернулась из Италии.

Отмечается, что врачи взяли у госпитализированной все необходимые анализы для проверки на коронавирус и направили их в лабораторию в Киеве.

"В зависимости от результатов тестирования женщины, полиция будет корректировать свои дальнейшие действия в соответствии с нормами действующего законодательства. В Черниговской области нет подтвержденных фактов заболевания коронавирусом", - добавили в полиции.

Как сообщают местные СМИ, в Нежинской центральной городской больницы рассказали, что на момент госпитализации женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пациентка рассказывала врачам, что находилась в Италии непосредственно в очаге вспышки коронавируса.

Напомним, вчера в инфекционное отделение Нежинской городской больницы прибыла женщина, которая утверждала, что недавно вернулась из Италии. У пациентки была температура и затрудненное дыхание, поэтому врачи заподозрили у нее коронавирус.

Добавим, что вчера в Минздраве подтвердили еще 2 случая заражения коронавирусом в Украине. Общее количество заболевших коронавирусом в Украине возросло до 16. Болезнь была зафиксирована в Житомирской, Черновицкой, Киевской и Донецкой областях, а также в Киеве.

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