Підозра на коронавірус в Ніжині: госпіталізована не була за кордоном

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка не має закордонного паспорту

Жінка, госпіталізована з підозрою на коронавірус у Ніжині (Чернігівська область), ніколи не була за кордоном та не має закордонного паспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними поліції, після госпіталізації жінки, правоохоронці почали встановлювати всіх можливих контактних осіб, в ході чого виявили, що жінка ніколи не була за кордоном та не має закордонного паспорту. Однак пацієнтка стверджувала, що три дні тому повернулася з Італії.

Зазначається, що лікарі взяли у госпіталізованої всі необхідні аналізи для перевірки на коронавірус та направили їх до лабораторії в Києві.

"У залежності від результатів тестування жінки, поліція буде корегувати свої подальші дії відповідно до норм чинного законодавства. У Чернігівській області немає підтверджених фактів захворювання коронавірусом", - додали в поліції.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Ніжинській центральній міській лікарні розповіли, що на момент госпіталізації жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Пацієнтка розповідала лікарям, що перебувала в Італії безпосередньо в осередку спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, вчора до інфекційного відділення Ніжинської міської лікарні прибула жінка, яка стверджувала, що нещодавно повернулася з Італії. У пацієнтки була температура та ускладнене дихання, тому лікарі запідозрили у неї коронавірус.

Додамо, що вчора в МОЗ підтвердили ще 2 випадки зараження коронавірусом в Україні. Загальна кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 16. Хворобу було зафіксовано у Житомирській, Чернівецькій, Київській та Донецькій областях, а також в Києві.