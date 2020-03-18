В Черниговской области зафиксировали первое подозрение на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местная жительница недавно вернулась из Италии

В Черниговской области зафиксировали первое подозрение на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко на странице в Facebook.

По словам главы ОГА, сегодня в Нежинскую городскую больницу бригада экстренной медицинской помощи доставила женщину с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, недавно вернувшуюся из Италии. У женщины была температура и затрудненное дыхание.

Отмечается, что у пациентки были взяты анализы для проведения теста на коронавирус. Сейчас она находится в изолированном боксе инфекционного отделения.

"Врачи осуществляют все мероприятия в соответствии с утвержденным алгоритмом действий. Осуществлен забор анализов, которые направлены в референс-лабораторию в Киеве для проведения теста на COVID-19. Пациентку изолированно в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь", - сообщил Прокопенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с подозрением на коронавирус госпитализирован военного пенсионера. Предварительный тест на коронавирус дал положительный результат, однако окончательный диагноз установит лаборатория Центра общественного здоровья.

Также РБК-Украина писало, что 17 марта в Украине подтвердили семь новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксированы 14 случаев заболевания COVID-19 в Черновицкой, Житомирской, Киевской областях и в Киеве. Из них два человека умерли.