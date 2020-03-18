В Украине подтвердили новые случаи коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество случаев коронавируса возросло до 16

В среду, 18 марта, в Украине подтвердили еще 2 случая коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telgram-канал Министерства здравохранения.

По данным Минздрава, по состоянию на вечер 18 марта в Украине в общем лабораторно подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Заражение коронавирусом подтвердили в Черновицкой (10), Житомирской (1), Киевской (2), Донецкой (1) областях и Киеве (2).

"Получено сегодня пациентов 51 и 103 контактных лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все негативные", - добавили в Минздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что у народного депутата Сергея Шахова подтвердили заболевание коронавирусом. Нардеп находится в домашней самоизоляции. Все лица, контактировавшие с больным коронавирусом нардепом, пройдут проверку на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области зафиксировали первое подозрение на заражение коронавирусом. В Нежине в инфекционное отделение госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. У пациентки высокая температура и затрудненное дыхание.

Кроме того, сегодня в Киеве с подозрением на коронавирус госпитализировали военного пенсионера. Предварительный тест на коронавирус был положительный.