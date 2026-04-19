Подовжувач "з вікна"? Як заряджати електромобіль біля будинку законно та без штрафів

Для мешканців квартир зарядка електромобіля - справжній виклик, адже саморобні кабелі під вікнами можуть стати не лише причиною сварки з сусідами.
Докладніше про те, чому заряджати електрокар "з квартири" заборонено, як можна робити це законно та які саме покарання загрожують порушникам, розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Експерт розповів, що заряджання електромобілів через подовжувач із квартири у багатоквартирному будинку "є не лише небезпечним, а й таким, що заборонено законодавством".
"Так, пунктом 1.18 Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 №1417), забороняється застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ (Правил улаштування електроустановок, - Ред.), що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок", - повідомив Буліменко.
Він пояснив, що "заряджання електромобіля з квартири через подовжувач може призвести до виникнення пожежі в будинку".
Для того, щоб заряджати електромобіль біля багатоквартирного будинку в Україні законно, необхідні відповідні зарядні станції.
При цьому облаштування на прибудинковій території багатоквартирного будинку місць для паркування електромобілів із зарядними станціями покладається, за словами юриста:
"І саме до цих організацій слід звертатися для вирішення цього питання", - констатував Буліменко.
Так, якщо в будинку створене ОСББ, "рішення про облаштування на прибудинковій території місць для паркування електромобілів із зарядними станціями може бути прийняте загальними зборами ОСББ".
Юрист повідомив, що порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки може мати наслідком адміністративну відповідальність у вигляді штрафу:
Експерт уточнив, що про це йдеться у стаття 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
У деяких випадках, за словами Буліменко, може йтися навіть про кримінальну відповідальність.
Так, згідно зі статтею 270 Кримінального кодексу України, порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки (якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі), тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді:
