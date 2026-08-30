Подорожі за кордон з малечею: "Укрзалізниця" назвала країни з безкоштовним проїздом

В Україні та у міжнародному сполученні діють спеціальні знижки та правила безкоштовного проїзду для дітей різного віку. Водночас пільги для студентів на міжнародних рейсах не передбачені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
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Безкоштовно без окремого місця можуть їздити діти до 5 років включно по Україні, Словаччині, Австрії та Угорщині; до 4 років - у Молдову; до 3 років - у Польщу.
Знижка від 25% до 64% надається дітям старшого віку залежно від напрямку.
З 14 років діти мають право самостійно сідати в потяг та їздити Україною.
Для студентів у міжнародному сполученні пільги не передбачені.
Для пасажирів із дітьми діють чіткі умови залежно від віку дитини та напрямку подорожі.
Діти можуть подорожувати безкоштовно без надання окремого місця в супроводі дорослих.
Вікові обмеження залежать від країни призначення:
Для дітей старшого віку та при купівлі окремого місця діє гнучка система знижок:
Загальна ціна проїзного документа формується з вартості квитка (КВ), плацкарти (ПЛ), комісійного збору (КЗБ) та податку.
Знижки застосовуються саме до вартості квитка (КВ).
Самостійно подорожувати потягами по території України діти можуть з 14 років.
Для перетину державного кордону правила різняться залежно від країни, віку дитини та наявності супроводжуючих осіб.
Актуальні вимоги перед поїздкою варто перевіряти на сайті Державної прикордонної служби України.
У міжнародному сполученні пільговий проїзд для студентів та учнів законодавством не передбачений.
Якщо студент їде поїздом формування іноземних залізниць територією України, знижка надається виключно на вартість квитка, тоді як вартість плацкарту сплачується на загальних підставах.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" активно розширює та модернізує свій рухомий склад.
Зокрема, залізничники готують масштабне оновлення пасажирських вагонів. Компанія підписала договір на постачання 10 вагонів нового покоління з ширшим "габаритом Т", що дозволить суттєво подовжити спальні місця.
Окрім цього, для забезпечення комфорту пасажирів у пікові періоди перевізник вивів у рейс додаткові нові вагони, завдяки чому поїздки з малечею за кордон стали зручнішими, зокрема під час тривалих зупинок на кордоні.
Також компанія реалізує культурні проєкти на міжнародній арені. Нещодавно український "Мистецький поїзд" розпочав тур Європою, виїхавши у свій перший рейс із Молдови.
Експозиція про війну та життя пропонує пасажирам унікальний формат, де спальні місця стали арт-простором.