Подорожі за кордон з малечею: "Укрзалізниця" назвала країни з безкоштовним проїздом

Головне:

Безкоштовно без окремого місця можуть їздити діти до 5 років включно по Україні, Словаччині, Австрії та Угорщині; до 4 років - у Молдову; до 3 років - у Польщу.

Знижка від 25% до 64% надається дітям старшого віку залежно від напрямку.

З 14 років діти мають право самостійно сідати в потяг та їздити Україною.

Для студентів у міжнародному сполученні пільги не передбачені.