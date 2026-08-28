"Відвага нації" на рейках: "Укрзалізниця" запустила унікальний поїзд-галерею Європою

Український "Мистецький поїзд" виїхав у свій перший міжнародний тур і розпочав гастролі з Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

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Перша зупинка: поїзд вже прибув до Кишинева в День Незалежності Молдови. Маршрут у Молдові: з 27 серпня до 4 вересня включно виставка працюватиме у Кишиневі, Унгенах та Бельцях. Вхід: безкоштовний для всіх відвідувачів. Подальші плани: після Молдови поїзд вирушить до Румунії, Болгарії та Угорщини.

Особливості експозиції та мета проєкту

"Мистецький поїзд" - це ексклюзивний культурно-залізничний простір та перша у світі мандрівна галерея на колесах. У галерейних вагонах представлена оновлена художня експозиція "Відвага нації".

Виставка розповідає про війну в Україні через 60 авторських фоторобіт філантропа Говарда Баффетта, створених у спеціальному світловому та музичному супроводі.

Концепцію проєкту розробив дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен.

Кадри висвітлюють історії окупації, визволення, жертовність українських захисників, а також відбудову та тріумф життя.

Фото: "Укрзалізниця" вивела "Мистецький поїзд" у тур Європою (t.me/UkrzalInfo)

Графік роботи виставки в Молдові

Першою зупинкою проєкту став Кишинів у День Незалежності Молдови. Загалом із 27 серпня по 4 вересня включно відвідати безкоштовну виставку можна буде у трьох містах:

Кишинів: 27-29 серпня (з 11:00 до 19:00), 30 серпня (з 11:00 до 15:00);

Унгени: 31 серпня - 1 вересня (з 11:00 до 19:00);

Бельці: 2-4 вересня (з 11:00 до 19:00).

Домовленостей про міжнародний тур досягли під час зустрічі міністра інфраструктури України Миколи Калашника з міністром інфраструктури Молдови Володимиром Болею за сприяння посольства України та Молдовської залізниці CFM.

Що відомо про Мистецький поїзд

Унікальний поїзд-галерею створили на потужностях "Укрзалізниці" за підтримки The Howard G. Buffett Foundation у 2025 році.

Протягом першого року курсування експозиція здобула великий успіх:

поїзд подолав понад 9 тисяч кілометрів територією України;

виставку відвідали понад 48 тисяч людей у 43 містах - від Ізюма до Чопа.

Після завершення показів у Молдові "Мистецький поїзд" продовжить свій міжнародний тур містами Румунії, Болгарії та Угорщини.