Путешествия за границу с малышами: "Укрзализныця" назвала страны с бесплатным проездом

В Украине и в международном сообщении действуют специальные скидки и правила бесплатного проезда для детей всех возрастов. В то же время, льготы для студентов на международных рейсах не предусмотрены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
Бесплатно без отдельного места могут ездить дети до 5 лет, включая Украину, Словакию, Австрию и Венгрию; до 4 лет - в Молдову; до 3 лет - в Польшу.
Скидка от 25% до 64% предоставляется детям постарше в зависимости от направления.
С 14 лет дети имеют право самостоятельно садиться в поезд и ездить по Украине.
Для студентов в международном сообщении льготы не предусмотрены.
Для пассажиров с детьми действуют четкие условия в зависимости от возраста ребенка и направления поездки.
Дети могут путешествовать без предоставления отдельного места в сопровождении взрослых.
Возрастные ограничения зависят от страны назначения:
Для детей постарше и при покупке отдельного места действует гибкая система скидок:
Общая цена проездного документа формируется из стоимости билета (КВ), плацкарты (ВЛ), комиссионного сбора (КЗБ) и налога.
Скидки применяются именно в стоимости билета (КВ).
Самостоятельно путешествовать поездами по территории Украины дети могут с 14 лет.
Для пересечения государственной границы правила разнятся в зависимости от страны, возраста ребенка и наличия сопровождающих лиц.
Актуальные требования перед поездкой следует проверять на сайте Государственной пограничной службы Украины.
В международном сообщении льготный проезд для студентов и учащихся законодательством не предусмотрен.
Если студент едет на поезде по формированию иностранных железных дорог по территории Украины, скидка предоставляется исключительно на стоимость билета, тогда как стоимость плацкарты оплачивается на общих основаниях.
Напомним, "Укрзализныця" активно расширяет и модернизирует свой подвижной состав.
В частности, железнодорожники готовят масштабное обновление пассажирских вагонов. Компания подписала договор на поставку 10 вагонов нового поколения с более широким "габаритом Т", что позволит существенно продлить спальные места.
Кроме того, для обеспечения комфорта пассажиров в пиковые периоды перевозчик вывел в рейс дополнительные новые вагоны, благодаря чему поездки с малышами за границу стали более удобными, в частности во время длительных остановок на границе.
Также компания реализует культурные объекты на международной арене. Недавно украинский "Художественный поезд" начал тур по Европе, выехав в свой первый рейс из Молдовы.
Экспозиция о войне и жизни предлагает пассажирам уникальный формат, где спальные места стали арт-пространством.