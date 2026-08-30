Путешествия за границу с малышами: "Укрзализныця" назвала страны с бесплатным проездом

Главное:

Бесплатно без отдельного места могут ездить дети до 5 лет, включая Украину, Словакию, Австрию и Венгрию; до 4 лет - в Молдову; до 3 лет - в Польшу.

Скидка от 25% до 64% предоставляется детям постарше в зависимости от направления.

С 14 лет дети имеют право самостоятельно садиться в поезд и ездить по Украине.

Для студентов в международном сообщении льготы не предусмотрены.