Спальні місця стануть довшими: "Укрзалізниця" отримає вагони нового зразка

Нові пасажирські вагони "Укрзалізниці" матимуть ширший "габарит Т", що дозволить суттєво подовжити спальні місця. Компанія підписала договір на постачання 10 таких вагонів нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

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Загалом цього року законтрактовано рекордні 102 пасажирські вагони. Новий контракт укладено з Крюківським вагонобудівним заводом на 1 091 280 000 грн з ПДВ на 10 вагонів нового покоління до кінця 2029 року. Завдяки "габариту Т" спальні місця у вагонах будуть суттєво довшими. Термін служби нових вагонів буде на 20 років довшим. 2 з 10 вагонів призначені для перевезення людей у кріслах колісних.

Комфорт та особливості нових вагонів

Угоду на 10 вагонів уклали з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на суму 1 091 280 000 грн з ПДВ. Постачання має відбутися до кінця 2029 року.

Завдяки оновленим технічним параметрам вагони матимуть низку переваг для пасажирів:

Збільшені спальні місця - за рахунок ширшого "габариту Т";

- за рахунок ширшого "габариту Т"; Покращена зручність - герметичні міжвагонні переходи та більш екологічне електроопалення;

- герметичні міжвагонні переходи та більш екологічне електроопалення; Інклюзивність - 2 з 10 вагонів облаштують для людей у кріслах колісних;

- 2 з 10 вагонів облаштують для людей у кріслах колісних; Довговічність - термін експлуатації буде на 20 років довшим, ніж у старих моделей;

- термін експлуатації буде на 20 років довшим, ніж у старих моделей; Енергоефективність - вагони оснастять потужнішими батареями та розширеними міжремонтними інтервалами.

До виробництва залучать понад 100 українських підприємств-постачальників обладнання.

Чому оновлюють парк

В "Укрзалізниці" пояснюють, що поповнення складу є критичним. Застарілі вагони вибувають за віком, а частину з них нищить ворог.

Без системної заміни країні загрожує загострення дефіциту квитків та втрата залізничного сполучення для мільйонів пасажирів.

Поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління розпочався торік із "сигнальної" партії у 5 одиниць. Усі закупівлі здійснюються за кошти Державного бюджету України.

Загалом у межах державної програми з 2021 року "Укрзалізниці" вдалося законтрактувати 368 пасажирських вагонів. Буквально минулого місяця компанія підписала ще один договір на постачання 92 вагонів.

Крім того, залізнична інфраструктура постійно залишається під ціллю ворога, тому регулярні оновлення дозволяють утримувати логістику країни у воєнний час.