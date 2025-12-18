UA

Подорож з котом або собакою за кордон: які вимоги діють для в’їзду до ЄС

Фото: Як подорожувати до ЄС з домашніми тваринами (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Для виїзду за кордон із домашньою твариною до країн Європейського Союзу українцям потрібно готуватися заздалегідь - мінімальний термін підготовки становить близько чотирьох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.

У відомстві пояснили, що найбільше часу займає очікування після аналізу крові на титр антитіл до сказу - це обов’язкова вимога країн ЄС.

Які кроки потрібно зробити

Перед перетином кордону з твариною необхідно:

  • провести чипування та вакцинацію проти сказу із внесенням даних до офіційного ветпаспорта;
  • через 30 днів після щеплення здати кров на визначення титру антитіл;
  • після забору крові витримати обов’язковий період очікування - 3 місяці.

Лише після цього можна оформлювати фінальні документи - форму Ф1 та ветеринарний сертифікат про стан здоров’я - і в’їжджати до країн ЄС.

Як скоротити термін підготовки

У Держпродспоживслужбі наголошують: якщо тварину вакцинувати проти сказу щороку без пропусків, повторне дослідження титру антитіл не потрібне. У такому разі підготовка до виїзду може зайняти лише кілька діб.

Водночас навіть пропуск ревакцинації на один день означає, що процедуру доведеться проходити знову - з аналізом крові та тримісячним очікуванням.

Документи перед виїздом

Безпосередньо перед поїздкою (не пізніше ніж за 72 години) потрібно оформити:

  • форму Ф1;
  • ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини.

Ці документи видають державні ветеринарні лікарі та інспектори Держпродспоживслужби.

Раніше РБК-Україна писало про правила подорожей з домашніми тваринами до країн ЄС, зокрема про додаткові вимоги для окремих країн та обмеження щодо кількості тварин і супроводу.

Також ми розповідали про обов’язковий ветеринарний паспорт для домашніх тварин в Україні: де і як його оформити, для чого він потрібен, які вимоги (чипування та щеплення від сказу) діють та в яких випадках у видачі документа можуть відмовити.

Домашні твариниВиїзд за кордон