Подорож з котом або собакою за кордон: які вимоги діють для в’їзду до ЄС

У відомстві пояснили, що найбільше часу займає очікування після аналізу крові на титр антитіл до сказу - це обов’язкова вимога країн ЄС.

Які кроки потрібно зробити

Перед перетином кордону з твариною необхідно:

провести чипування та вакцинацію проти сказу із внесенням даних до офіційного ветпаспорта;

через 30 днів після щеплення здати кров на визначення титру антитіл;

після забору крові витримати обов’язковий період очікування - 3 місяці.

Лише після цього можна оформлювати фінальні документи - форму Ф1 та ветеринарний сертифікат про стан здоров’я - і в’їжджати до країн ЄС.

Як скоротити термін підготовки

У Держпродспоживслужбі наголошують: якщо тварину вакцинувати проти сказу щороку без пропусків, повторне дослідження титру антитіл не потрібне. У такому разі підготовка до виїзду може зайняти лише кілька діб.

Водночас навіть пропуск ревакцинації на один день означає, що процедуру доведеться проходити знову - з аналізом крові та тримісячним очікуванням.

Документи перед виїздом

Безпосередньо перед поїздкою (не пізніше ніж за 72 години) потрібно оформити:

форму Ф1;

ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини.

Ці документи видають державні ветеринарні лікарі та інспектори Держпродспоживслужби.