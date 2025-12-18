Путешествие с котом или собакой за границу: какие требования действуют для въезда в ЕС

В ведомстве объяснили, что больше всего времени занимает ожидание после анализа крови на титр антител к бешенству - это обязательное требование стран ЕС.

Какие шаги нужно сделать

Перед пересечением границы с животным необходимо:

провести чипирование и вакцинацию против бешенства с внесением данных в официальный ветпаспорт;

через 30 дней после прививки сдать кровь на определение титра антител;

после забора крови выдержать обязательный период ожидания - 3 месяца.

Только после этого можно оформлять финальные документы - форму Ф1 и ветеринарный сертификат о состоянии здоровья - и въезжать в страны ЕС.

Как сократить срок подготовки

В Госпродпотребслужбе отмечают: если животное вакцинировать против бешенства ежегодно без пропусков, повторное исследование титра антител не требуется. В таком случае подготовка к выезду может занять всего несколько суток.

В то же время даже пропуск ревакцинации на один день означает, что процедуру придется проходить снова - с анализом крови и трехмесячным ожиданием.

Документы перед выездом

Непосредственно перед поездкой (не позднее чем за 72 часа) нужно оформить:

форму Ф1;

ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного.

Эти документы выдают государственные ветеринарные врачи и инспекторы Госпродпотребслужбы.