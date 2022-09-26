Подоляк звернувся до Німеччини: якщо хочете швидшого закінчення війни, дайте нам Leopard 2

Він зазначив, що у разі інтенсивного прориву лінії оборони російської армії, наступним кроком ЗСУ буде повернення територій і знищення збройних сил Росії. Проте для цього необхідна певна кількість бронетехніки, танки.

"Але це не мають бути неефективні радянські танки - ні Т-55, ні Т-64, ні навіть Т-72. Ось чому ми кажемо нашим партнерам, зокрема Німеччині: якщо ви хочете взяти на себе лідерську роль, якщо ви хочете, щоб у нас було менше втрат, і якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася швидше, тоді дайте нам Leopard 2", сказав Подоляк.

Він зазначив, що українські бійці можуть дуже швидко навчитися користуватися новою зброєю будь-якої складності, що вже не раз доводили. Зокрема, партнери могли б відкрити навчальні центри для ЗСУ, але за скороченою програмою.

Подоляк додав, що наразі українські військові використовують майже всі типи артилерії, яких навіть близько не мали до початку повномасштабної війни.

Він також наголосив, що той факт, що РФ є ядерною державою, не має зупиняти Україну в захисті своєї території.

"Якщо ми зупинимося, вони в якийсь момент заїдуть на танках у Дніпро, потім у Київ і також оголосять ці міста Росією. Так ми повністю втратимо Україну. Ескалації немає. Є Україна, яка має право захищати свою територію. Ми хочемо відновити мир. Для цього потрібна підтримка звичайним озброєнням", - сказав Подоляк.