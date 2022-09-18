В Минобороны Германии объяснили отказ передавать Украине танки
Германия отказывается предоставить украинским войскам боевые танки. Берлин объясняет это тем, что ни одна страна НАТО пока не решилась на такой шаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра обороны Германии Кристине Ламбрехт для Die Rheinpfalz.
"До сих пор ни одна другая страна не направила боевые танки западного образца", - сказала она.
При этом министр отметила, что Германия не будет действовать в одиночку и в дальнейшем будет согласовывать военную помощь с Украиной и партнерами. Ламбрехт также напомнила об уже предоставленной технике, которая помогает украинским военным освобождать территории.
"Мы делаем все возможное, что можем: доставляем оружие со складов Бундесвера, из промышленности и через биржу", - добавила глава Минобороны.
Военная помощь от Германии
Германия с начала полномасштабного вторжения России очень острожно говорила о военной помощи Украине. По данным немецких СМИ, правительство заморозило не только передачу оружия, но и прямые контракты Украины с оборонными предприятиями.
На фоне успехов ВСУ на фронте позиция Берлина немного изменилась. Недавно стало известно, что Украина получит 4 установки Gepard и 65 рефрижераторы. Также Германия хочет передать ВСУ бронетранспортеры Dingo и новые РСЗО MARS II.
Однако Минобороны Германии отказывается передавать Украине боевые танки, о чем не раз заявляла глава ведомства и канцлер Олаф Шольц.
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