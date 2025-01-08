Подоляк заявив про оптимізм щодо заяв Трампа про війну та Україну

"Я маю більше оптимізму. Я бачу, що перестали лунати заяви, що можна швидко розв'язати питання війни, що можна сісти за стіл переговорів з (російським диктатором Володимиром, - ред.) Путіним і все швидко вирішити", - пояснив Подоляк.

Він зауважив, що таких заяв в риториці Трампа вже немає, натомість помітно, що заява майбутнього президента США стали обережнішими.

"Вже відчувається розуміння, що Росія - це не та країна, з якою можна раціонально говорити про угоду. Я б спокійно ставився до цих заяв, дочекаємось інавгурації, дочекаємось прямих комунікацій на рівні президент-президент, після цього побачимо сформовану позицію щодо України, війни та Росії", - підкреслив радник голови ОП.