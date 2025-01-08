Подоляк заявил об оптимизме по поводу заявлений Трампа о войне и Украине

"Я имею больше оптимизма. Я вижу, что перестали звучать заявления, что можно быстро решить вопрос войны, что можно сесть за стол переговоров с (российским диктатором Владимиром, - ред.) Путиным и все быстро решить", - пояснил Подоляк.

Он отметил, что таких заявлений в риторике Трампа уже нет, зато заметно, что заявление будущего президента США стали более осторожными.

"Уже чувствуется понимание, что Россия - это не та страна, с которой можно рационально говорить о сделке. Я бы спокойно относился к этим заявлениям, дождемся инаугурации, дождемся прямых коммуникаций на уровне президент-президент, после этого увидим сформированную позицию по Украине, войне и России", - подчеркнул советник председателя ОП.