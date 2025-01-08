Подоляк заявил об оптимизме по поводу заявлений Трампа о войне и Украине

Заявления избранного президента США Дональда Трампа стали более оптимистичными для Украины. В частности, будущий глава Белого дома все меньше говорит о "скором" окончании войны.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Я имею больше оптимизма. Я вижу, что перестали звучать заявления, что можно быстро решить вопрос войны, что можно сесть за стол переговоров с (российским диктатором Владимиром, - ред.) Путиным и все быстро решить", - пояснил Подоляк.
Он отметил, что таких заявлений в риторике Трампа уже нет, зато заметно, что заявление будущего президента США стали более осторожными.
"Уже чувствуется понимание, что Россия - это не та страна, с которой можно рационально говорить о сделке. Я бы спокойно относился к этим заявлениям, дождемся инаугурации, дождемся прямых коммуникаций на уровне президент-президент, после этого увидим сформированную позицию по Украине, войне и России", - подчеркнул советник председателя ОП.
Заметим, что Трамп неоднократно заявлял во время избирательной кампании, что закончит войну в Украине быстро, если получит второй срок на посту президента.
Он обещал использовать свои дипломатические связи, чтобы договориться с Россией и прекратить конфликт. Однако после выборов, ни разу не повторил этот тезис, и его заявления относительно ситуации в Украине стали менее конкретными.
Ранее РБК-Украина писало, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры об окончании войны будут с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что только после этого могут начаться переговоры с Россией.
Напомним, что будущий спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев. Сейчас известно, что визит ожидается уже после инаугурации избранного президента США.
РБК-Украина также писало о том, что Трамп заявил, что понимает, почему Россия напала на Украину.
Однако стоит заметить, что социологи уже опровергли тезис Трампа о причинах нападения Путина на Украину. Заметим, что Зеленский также отреагировал на заявление новоизбранного президента США.
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