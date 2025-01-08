Соціологи спростували тезу Трампа про причини нападу Путіна на Україну

Заява обраного президента США Дональда Трампа про те, що Володимир Путін напав на Україну через її бажання вступити до НАТО, не відповідає даними соціологічних опитувань.

Про це заявив директор КМІС Володимир Паніотто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook .

"Твердження, що Україна своїм бажання вступу до НАТО "спровокувала" Росію напасти, є помилковим. Насправді, бажання України вступити до НАТО з'явилося як реакція на агресію Росії", - написав він.

Як зазначив соціолог, дійсно, Україна подала заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році, але їй відмовили саме з міркувань врахування інтересів Росії.

"Але перспективи вступу України до НАТО були зовсім нереалістичними до агресії Росії у 2014, суспільство було категорично проти цієї ідеї", написав він.

Паніотто навів дані, за якими до 2014 року лише 15-20% населення підтримували вступ України до НАТО, а більшість політиків навіть не включали цей пункт до своїх виборчих програм, оскільки він був непопулярним.

"Путін користувався великою популярністю в Україні, з позитивним ставленням до нього близько 60% населення, тоді найбільш популярні українські політики, зокрема Тимошенко і Янукович напередодні президентських виборів 2010 року мали підтримку не більше 30%", - нагадав соціолог.

За його словами, позитивне ставлення українців до Росії було ще вищим - близько 90%, що робило вступ до НАТО з точки зору громадської підтримки майже неможливим.

"Важливо нагадати, що питання НАТО навіть не було вимогою протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років (і навіть вступ до ЄС вимагався помітно меншою кількістю протестувальників, ніж забезпечення гідності та справедливості)", - додав він.

Як зазначив Паніотто, ситуація кардинально змінилася після анексії Криму Росією у 2014 році.

"Цей акт агресії викликав значне зростання підтримки вступу України до НАТО серед населення, досягнувши 48%", - констатував соціолог.

Заява Трампа

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп 7 січня заявив, що Володимир Путін постійно наголошував, що Україна не повинна мати жодних зв'язків із НАТО.

"Це начебто було висічено в камені. А потім Байден сказав, що Україна повинна мати можливість приєднатися до НАТО. Таким чином Росія отримує НАТО просто біля свого порога", - сказав він.

На думку Трампа, саме такі заяви Байдена призвели до війни. Таким чином, він поклав відповідальність за початок повномасштабного вторгнення Росії на чинну адміністрацію США.