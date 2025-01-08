Подоляк заявив про оптимізм щодо заяв Трампа про війну та Україну
Заяви обраного президента США Дональда Трампа стали більш оптимістичними для України. Зокрема, майбутній очільник Білого дому все менше говорить про "швидке" закінчення війни.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Я маю більше оптимізму. Я бачу, що перестали лунати заяви, що можна швидко розв'язати питання війни, що можна сісти за стіл переговорів з (російським диктатором Володимиром, - ред.) Путіним і все швидко вирішити", - пояснив Подоляк.
Він зауважив, що таких заяв в риториці Трампа вже немає, натомість помітно, що заява майбутнього президента США стали обережнішими.
"Вже відчувається розуміння, що Росія - це не та країна, з якою можна раціонально говорити про угоду. Я б спокійно ставився до цих заяв, дочекаємось інавгурації, дочекаємось прямих комунікацій на рівні президент-президент, після цього побачимо сформовану позицію щодо України, війни та Росії", - підкреслив радник голови ОП.
Зауважимо, що Трамп неодноразово заявляв під час виборчої кампанії, що закінчить війну в Україні швидко, якщо отримає другий термін на посаді президента.
Він обіцяв використовувати свої дипломатичні зв’язки, щоб домовитись з Росією і припинити конфлікт. Проте після виборів, жодного разу не повторив цю тезу, і його заяви щодо ситуації в Україні стали менш конкретними.
Раніше РБК-Україна писало, що український президент Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про закінчення війни будуть з новообраним президентом Дональдом Трампом. Він зауважив, що тільки після цього можуть розпочатися переговори з Росією.
Нагадаємо, що майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва. Наразі відомо, що візит очікується вже після інавгурації обраного президента США.
РБК-Україна також писало про те, що Трамп заявив, що розуміє, чому Росія напала на Україну.
Однак варто зауважити, що соціологи вже спростували тезу Трампа про причини нападу Путіна на Україну. Зауважимо, що Зеленський також відреагував на заяву новообраного президента США.
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