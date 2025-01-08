Подоляк заявив про оптимізм щодо заяв Трампа про війну та Україну

Заяви обраного президента США Дональда Трампа стали більш оптимістичними для України. Зокрема, майбутній очільник Білого дому все менше говорить про "швидке" закінчення війни.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.