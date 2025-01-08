Подоляк заявил об оптимизме по поводу заявлений Трампа о войне и Украине

Заявления избранного президента США Дональда Трампа стали более оптимистичными для Украины. В частности, будущий глава Белого дома все меньше говорит о "скором" окончании войны.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.