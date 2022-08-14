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Подоляк о запрете виз для граждан РФ: первый шаг к российскому бунту

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Полгода войны России против Украины показали, что россиян не волнуют массовые убийства, разрушенные города и ядерный шантаж. Однако потеря виз может стать первым шагом к российскому бунту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Зачем требуются визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к российскому бунту", - написал он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне РФ против Украины.

После чего такую инициативу поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.

Вскоре глава МИД Чехии сообщил, что предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.

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Ирина ПодолякВойна России против Украины