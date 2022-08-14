Подоляк про заборону віз для громадян РФ: перший крок до російського бунту

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Пів року війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок ... до російського бунту", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав країни ввести заборону в'їзду для всіх росіян в країни Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України.

Після чого таку ініціативу підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.

Незабаром глава МЗС Чехії повідомив, що запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.