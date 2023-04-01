Подоляк закликав країни Радбезу ООН бойкотувати засідання під головуванням РФ

Країни-члени Ради безпеки ООН мають бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою Росії. Держава-терорист, яка порушує статут, має бути позбавлена присутності в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Це не просто жарт. Це певні юридичні дії. Це не жарт, це злам глобальної системи як такої... Ми говоримо сьогодні про країну, яка порушує статтю 4 статуту ООН, ключову статтю, базову. Не може держава-член ООН починати війну без мандату ООН", - сказав Подоляк.

Радник зазначив, що Росія порушує статут, і щонайменше має бути позбавлена присутності в ООН.

"Тому, мені здається, що країни-члени Радбезу мають говорити не про жарт, а бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ, тобто не приходити на ці засідання... Це єдиний механізм, щоб поставити крапку в цьому нонсенсі", - наголосив Подоляк.