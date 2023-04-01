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Подоляк закликав країни Радбезу ООН бойкотувати засідання під головуванням РФ

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Субота 01 квітня 2023 21:07
Подоляк закликав країни Радбезу ООН бойкотувати засідання під головуванням РФ Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Країни-члени Ради безпеки ООН мають бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою Росії. Держава-терорист, яка порушує статут, має бути позбавлена присутності в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Це не просто жарт. Це певні юридичні дії. Це не жарт, це злам глобальної системи як такої... Ми говоримо сьогодні про країну, яка порушує статтю 4 статуту ООН, ключову статтю, базову. Не може держава-член ООН починати війну без мандату ООН", - сказав Подоляк.

Радник зазначив, що Росія порушує статут, і щонайменше має бути позбавлена присутності в ООН.

"Тому, мені здається, що країни-члени Радбезу мають говорити не про жарт, а бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ, тобто не приходити на ці засідання... Це єдиний механізм, щоб поставити крапку в цьому нонсенсі", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Росія протягом квітня 2023 року головуватиме у Раді безпеки ООН. За умовами ротації вона змінить Мозамбік.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників Радбезу ООН не дати Росії зловживати своїм головуванням.

Президент України Володимир Зеленський також розкритикував головування Росії в Радбезі ООН.

Більш детально про головування Росії в Раді безпеки ООН можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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