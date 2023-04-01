Подоляк призвал страны Совбеза ООН бойкотировать заседания под председательством РФ

Страны-члены Совета безопасности ООН должны бойкотировать в течение апреля любые заседания под эгидой России. Государство-террорист, которое нарушает устав, должно быть лишено присутствия в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Это не просто шутка. Это определенные юридические действия. Это не шутка, это излом глобальной системы как таковой... Мы говорим сегодня о стране, которая нарушает статью 4 устава ООН, ключевую статью, базовую. Не может государство-член ООН начинать войну без мандата ООН", - сказал Подоляк.

Советник отметил, что Россия нарушает устав, и, по меньшей мере, должна быть лишена присутствия в ООН.

"Поэтому мне кажется, что страны-члены Совбеза должны говорить не о шутке, а бойкотировать в течение апреля любые заседания под эгидой РФ, то есть не приходить на эти заседания... Это единственный механизм, чтобы поставить точку в этом нонсенсе", - подчеркнул Подоляк.