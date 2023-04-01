Подоляк призвал страны Совбеза ООН бойкотировать заседания под председательством РФ
Страны-члены Совета безопасности ООН должны бойкотировать в течение апреля любые заседания под эгидой России. Государство-террорист, которое нарушает устав, должно быть лишено присутствия в ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
"Это не просто шутка. Это определенные юридические действия. Это не шутка, это излом глобальной системы как таковой... Мы говорим сегодня о стране, которая нарушает статью 4 устава ООН, ключевую статью, базовую. Не может государство-член ООН начинать войну без мандата ООН", - сказал Подоляк.
Советник отметил, что Россия нарушает устав, и, по меньшей мере, должна быть лишена присутствия в ООН.
"Поэтому мне кажется, что страны-члены Совбеза должны говорить не о шутке, а бойкотировать в течение апреля любые заседания под эгидой РФ, то есть не приходить на эти заседания... Это единственный механизм, чтобы поставить точку в этом нонсенсе", - подчеркнул Подоляк.
Напомним, Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совбезе ООН. По условиям ротации она сменит Мозамбик.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством.
Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал председательство России в Совбезе ООН.
Более подробно о председательстве России в Совбезе ООН можете узнать в материале РБК-Украина.
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