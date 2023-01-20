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Подоляк висміяв Путіна та Лаврова через розміщення ППО на дахах будинків у Москві

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Офісі президента висміяли керівництво Росії за розміщення комплексів ППО на дахах будівель у Москві. Кремлю дорікнули порушенням міжнародного права, у якому РФ часто звинувачує Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він прокоментував інформацію про розміщення установок ППО "Панцирь-С1" на дахах адміністративних будівель у Москві.

"Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російську ППО в житлових кварталах?" - зазначив Подоляк.

При цьому він закликав російського диктатора Володимира Путіна і його спікера Дмитра Пєскова пояснити концепцію так званої "триденної спецоперації" і довести, що "все йде за планом".

Нагадаємо, вчора у мережах з'явилися кадри з Москви, на яких помітно, як ЗПРК "Панцирь-С1" встановлюють на дахах адмінбудівель, зокрема Міноборони РФ.

Крім того, одну з установок помітили за 10 км від резиденції Путіна поблизу Москви.

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