Подоляк висміяв Путіна та Лаврова через розміщення ППО на дахах будинків у Москві

Він прокоментував інформацію про розміщення установок ППО "Панцирь-С1" на дахах адміністративних будівель у Москві.

"Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й російську ППО в житлових кварталах?" - зазначив Подоляк.

При цьому він закликав російського диктатора Володимира Путіна і його спікера Дмитра Пєскова пояснити концепцію так званої "триденної спецоперації" і довести, що "все йде за планом".

Нагадаємо, вчора у мережах з'явилися кадри з Москви, на яких помітно, як ЗПРК "Панцирь-С1" встановлюють на дахах адмінбудівель, зокрема Міноборони РФ.

Крім того, одну з установок помітили за 10 км від резиденції Путіна поблизу Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.