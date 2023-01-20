Подоляк высмеял Путина и Лаврова из-за размещения ПВО на крышах домов в Москве

Он прокомментировал информацию о размещении установок ПВО "Панцирь-С1" на крышах административных зданий в Москве.

"Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах?" - отметил Подоляк.

При этом он призвал российского диктатора Владимира Путина и его спикера Дмитрия Пескова объяснить концепцию так называемой "трехдневной спецоперации" и доказать, что "все идет по плану".

Напомним, вчера в сетях появились кадры из Москвы, на которых заметно, как ЗПРК "Панцирь-С1" устанавливают на крышах админзданий, в том числе Минобороны РФ.

Кроме того, одну из установок заметили в 10 км от резиденции Путина вблизи Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.