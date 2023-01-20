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Біля резиденції Путіна під Москвою помітили комплекс ППО

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Москва, П'ятниця 20 січня 2023 10:42
Біля резиденції Путіна під Москвою помітили комплекс ППО Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біля резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою помічено комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Сирена".

Відео знято 6 січня поряд із селищем Заріччя Одинцівського міського округу Москви. Резиденція Путіна в Ново-Огарьово знаходиться за 10 кілометрів від місця розміщення установки.

Установку було виявлено через гучний звук. За припущенням, це "Панцир С1".

Увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства.

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