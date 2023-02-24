Подоляк відповів на істерію Кремля з Придністров'ям: РФ - єдина країна, що здатна на провокації

Нагадаємо, 23 лютого у Росії нафантазували нібито підготовку "вторгнення" українських військових в Придністров'я. При цьому у Молдові спростували заяву РФ про "провокації" за участю бійців ЗСУ.

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