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Подоляк відповів на істерію Кремля з Придністров'ям: РФ - єдина країна, що здатна на провокації

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Єдиною країною, що може влаштувати провокації на території невизнаного Придністров'я, є Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка Radio Moldova.

Нагадаємо, 23 лютого у Росії нафантазували нібито підготовку "вторгнення" українських військових в Придністров'я. При цьому у Молдові спростували заяву РФ про "провокації" за участю бійців ЗСУ.

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МолдоваРосійська ФедераціяМихайло Подоляк