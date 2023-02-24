Подоляк ответил на истерию Кремля с Приднестровьем: РФ - единственная страна, способная на провокации

Напомним, 23 февраля в России нафантазировали якобы подготовку "вторжения" украинских военных в Приднестровье. При этом в Молдове опровергли заявление РФ о "провокациях" с участием бойцов ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.