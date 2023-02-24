Подоляк ответил на истерию Кремля с Приднестровьем: РФ - единственная страна, способная на провокации

Единственной страной, которая может устроить провокации на территории непризнанного Приднестровья, является Российская Федерация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка Radio Moldova.
Напомним, 23 февраля в России нафантазировали якобы подготовку "вторжения" украинских военных в Приднестровье. При этом в Молдове опровергли заявление РФ о "провокациях" с участием бойцов ВСУ.
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