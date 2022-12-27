Подоляк про вибухи в Енгельсі: Все, що відбувається, має відношення до втрати керованості процесами у РФ

Різні інциденти на території Росії, такі як вибухи на аеродромі в Енгельсі 26 грудня, є об'єктивним наслідком війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
"Все, що сьогодні відбувається в РФ - а кількість ексцесів, і не тільки в Енгельсі, зростає - має відношення до втрати керованості процесами в самій Росії", - зазначив посадовець.
Подоляк вказав, що на території агресора постійно зростає число саботажів, невстановлених підривів і пожеж на критичних об'єктах.
Окрім цього, радник глави ОП додав, що загоряння відбуваються через те, що РФ не може отримати іноземні запчастини, а також консультації фахівців.
Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи.
До слова, у Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що інциденти на летовищі - це наслідки злочинних дій окупантів на території України.
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