UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про вибухи в Енгельсі: Все, що відбувається, має відношення до втрати керованості процесами у РФ

Фото: Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Різні інциденти на території Росії, такі як вибухи на аеродромі в Енгельсі 26 грудня, є об'єктивним наслідком війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Все, що сьогодні відбувається в РФ - а кількість ексцесів, і не тільки в Енгельсі, зростає - має відношення до втрати керованості процесами в самій Росії", - зазначив посадовець.

Подоляк вказав, що на території агресора постійно зростає число саботажів, невстановлених підривів і пожеж на критичних об'єктах.

Окрім цього, радник глави ОП додав, що загоряння відбуваються через те, що РФ не може отримати іноземні запчастини, а також консультації фахівців.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи.

До слова, у Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що інциденти на летовищі - це наслідки злочинних дій окупантів на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна Росії проти України