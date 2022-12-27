Подоляк о взрывах в Энгельсе: Все, что происходит, имеет отношение к потере управляемости процессами в РФ

Различные инциденты на территории России, такие как взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря, являются объективным следствием войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Все, что сегодня происходит в РФ - а количество эксцессов, и не только в Энгельсе, растет - имеет отношение к потере управляемости процессами в самой России", - отметил чиновник.

Подоляк отметил, что на территории агрессора постоянно растет число саботажей, неустановленных подрывов и пожаров на критических объектах.

Кроме того, советник главы ОП добавил, что возгорания происходят из-за того, что РФ не может получить иностранные запчасти, а также консультации специалистов.