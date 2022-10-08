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Подоляк про вибух на Кримському мосту: у Росії почалася ера протистояння силовиків

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Київ, Субота 08 жовтня 2022 19:21
Подоляк про вибух на Кримському мосту: у Росії почалася ера протистояння силовиків Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вибух на Кримському мосту свідчить про початок у Росії ери протистояння силовиків. Зокрема, вони намагаються визначити винного у провалі "спецоперації" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Ми сьогодні бачимо гарячу фазу дуже і дуже потужного протистояння між різними спецслужбами, тому що якщо ми говоримо про Міноборони, це насамперед Головне управління Генштабу ЗС РФ, а з іншого боку - ФСБ", - зазначив Подоляк.

Він зазначив, що ФСБ втратила свою репутацію серед верхівки путінського режиму ще на початку повномасштабного вторгнення, коли їхня пропагандистська програма про "захоплення Києва за 3 дні" провалилася. Але зараз у ФСБ з'явилася можливість реваншу і вона почала чинити тиск на главу Міноборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова та інших російських генералів. Зокрема, неодноразово звучали заклики про арешт представників генералітету РФ.

"З іншого боку, Міноборони почало якось захищатися. І, на нашу думку, все, що відбувалося на Керченському мосту сьогодні вночі, - це конкретна спецоперація однієї з російських спецслужб... І, таким чином, ми можемо бачити прояв конкретного конфлікту між силовиками, що говорить про дуже важливу річ - сьогодні в Росії почалася нова ера - ера протистояння російських силовиків", - підкреслив Подоляк.

Він пояснив, що зараз силовики в РФ намагаються визначити винуватців провалу російської "спеціальної військової операції" і хочуть заарештувати своїх опонентів для того, щоб "після приходу нової еліти посісти певні місця".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Кримському мосту вранці 8 жовтня розпочалася потужна пожежа після вибуху.

Після цього Подоляк заявив, що надзвичайна подія стала наслідком конфлікту між ФСБ та військовими.

При цьому у Головному управлінні розвідки розповіли, що у центрі Москви вже почалися затримання військових на тлі вибухів на Кримському мосту.

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