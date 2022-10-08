Подоляк о взрыве на Крымском мосту: в России началась эра противостояния силовиков
Взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эры противостояния силовиков. В частности, они пытаются определить виновного в провале "спецоперации" в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
"Мы сегодня видим горячую фазу очень и очень мощного противостояния между разными спецслужбами, потому что если мы говорим про Минобороны, это прежде всего Главное управление Генштаба ВС РФ, а с другой стороны - ФСБ", - отметил Подоляк.
Он отметил, что ФСБ лишилось своей репутации среди верхушки путинского режима еще в начале полномасштабного вторжения, когда их пропагандистская программа о "захвате Киева за 3 дня" провалилась. Но сейчас у ФСБ появилась возможность реванша и она начала осуществлять давление на главу Минобороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и других российских генералов. В частности, не раз звучали призывы об аресте представителей генералитета РФ.
"С другой стороны Минобороны начало как-то защищаться. И, по нашему мнению, все, что происходило на Керченском мосту сегодня ночью, - это конкретная спецоперация одной из российских спецслужб… И, таким образом, мы можем видеть проявление конкретного конфликта между силовиками, который говорит про очень важную вещь - сегодня в России началась новая эра - эра противостояния российских силовиков", - подчеркнул Подоляк.
Он объяснил, что сейчас силовики в РФ пытаются определить виновников провала российской "специальной военной операции" и хотят арестовать своих оппонентов для того, чтобы "после прихода новой элиты занять определенные места".
Напомним, ранее стало известно, что на Крымском мосту утром 8 октября начался мощный пожар после взрыва.
После этого Подоляк заявил, что чрезвычайное происшествие стало следствием конфликта между ФСБ и военными.
При этом в Главном управлении разведки рассказали, что в центре Москвы уже начались задержания военных на фоне взрывов на Крымском мосту.
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