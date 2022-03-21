Подоляк: свыше 3 млн украинцев стали беженцами, до 12 млн - переселенцами
Из-за войны России против Украины свыше 3 млн человек стали беженцами. До 12 млн украинцев стали внутренними переселенцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Более 3 млн украинцев вынуждены уехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу - 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?", - отметил Подоляк.
Напомним, по данным ООН, из-за войны свои дома вынуждены были покинуть около 10 млн украинцев.
РБК-Украина публиковало список исключений для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которым разрешено покинуть страну.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.