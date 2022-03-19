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Кто из мужчин в возрасте 18-60 лет может выехать из Украины: список исключений

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Киев, Суббота 19 марта 2022 13:06
Кто из мужчин в возрасте 18-60 лет может выехать из Украины: список исключений Фото: некоторые мужчины от 18 до 60 лет могут выехать из Украины (facebook com skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Артем Горовенко

На период военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть исключения, при которых можно выехать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной рады.

Категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выехать за границу:

  • при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном воинском учете;
  • при наличии заключения о непригодности к военной службе;
  • если на содержании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • если самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;
  • если на содержании есть ребенок с инвалидностью;
  • если является усыновителем, опекуном;
  • если обеспечивает постоянный уход за людьми, которые нуждаются в нем;
  • если близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции;
  • если есть инвалидность I или II группы;
  • если есть два ребенка до 18 лет и беременная супруга (срок не менее 35 недель).

Кто из мужчин в возрасте 18-60 лет может выехать из Украины: список исключений

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, как пересечь границу с домашними животными и какие документы для этого надо.

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