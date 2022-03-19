Кто из мужчин в возрасте 18-60 лет может выехать из Украины: список исключений

На период военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть исключения, при которых можно выехать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной рады.

Категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выехать за границу:

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, как пересечь границу с домашними животными и какие документы для этого надо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.